Il Codacons presenterà lunedì un esposto all’Agcom contro Andrea Pirlo, accusandolo di violare il divieto di pubblicità e sponsorizzazione legate a scommesse e giochi in denaro. La denuncia riguarda presunte violazioni delle norme sulla pubblicità nel settore delle scommesse. È previsto anche un ricorso al Tar per chiedere l’annullamento della nomina di Pirlo come commissario tecnico della nazionale.

AGI - Contro Andrea Pirlo il Codacons presenterà lunedì un formale esposto all' Autorità per le Comunicazioni "chiedendo di aprire una indagine alla luce della violazione del divieto di pubblicità e sponsorizzazione alle scommesse e giochi in denaro. Non solo. Se la Figc lo nominerà Commissario tecnico della Nazionale, scatterà un ricorso immediato al Tar del Lazio per bloccare tale nomina". Lo annuncia l'associazione dei consumatori, che evidenzia "la totale incompatibilità di Pirlo con ruoli dirigenziali nel calcio italiano alla luce della normativa vigente". Violazione del divieto di pubblicità. Come noto - si legge in una... 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - No a Pirlo ct dell'Italia, esposto del Codacons all'Agcom. Pronto un ricorso al Tar

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