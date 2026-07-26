Il Codacons ha annunciato che presenterà un ricorso al Tar per bloccare la nomina di Andrea Pirlo come allenatore, in relazione a una sponsorizzazione di un'agenzia di scommesse russe. La decisione arriva dopo le polemiche sollevate sulla compatibilità tra il ruolo di allenatore e l’associazione con l'agenzia di scommesse. La posizione dell’organizzazione di tutela dei consumatori è di intervenire legalmente per fermare la nomina.

Entra in scena anche il Codacons nella vicenda che riguarda Andrea Pirlo e la sponsorizzazione di un'agenzia di scommesse russe. "Contro Andrea Pirlo il Codacons presenterà domani un formale esposto all'Autorità per le Comunicazioni chiedendo di aprire una indagine alla luce della violazione del divieto di pubblicità e sponsorizzazione alle scommesse e giochi in denaro", ha annunciato l'associazione dei consumatori. "Non solo. Se la Figc lo nominerà Commissario tecnico della Nazionale, scatterà un ricorso immediato al Tar del Lazio per bloccare tale nomina", ha proseguito il Codacons, che "evidenzia la totale incompatibilità di Pirlo con ruoli dirigenziali nel calcio italiano alla luce della normativa vigente". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Pirlo ct, scende in campo anche il Codacons: "Pronti a bloccare la nomina con ricorso al Tar"

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