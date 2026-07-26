Ventitré anni dopo aver conquistato insieme la Champions League con il Milan, Andrea Pirlo e Andriy Shevchenko non si rivolgono più la parola. La rottura è avvenuta dopo che Pirlo ha partecipato a iniziative promozionali in Russia, suscitando una presa di posizione pubblica da parte dell’ex attaccante ucraino. La tensione tra i due ex compagni di squadra si è fatta evidente con una stoccata diretta di Shevchenko.

Ventitré anni fa vincevano insieme la Champions League con la maglia del Milan, oggi non si parlano più. Il rapporto tra Andrea Pirlo e Andriy Shevchenko ha subito una brusca frenata a causa delle recenti attività promozionali svolte dall'ex regista in Russia. La candidatura di Pirlo a commissario tecnico della Nazionale, riporta l’attenzione sulle recenti prese di posizione dell'ex attaccante ucraino. L'origine delle tensioni tra Pirlo e Shevchenko. Qualche mese fa, alcuni ex calciatori italiani (tra cui Pirlo, Totti e Materazzi) avevano preso parte a un tour promozionale legato all'agenzia di scommesse russa 'Fonbet'. La loro presenza aveva scatenato la dura reazione di Shevchenko. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Pirlo e Shevchenko, dalla Champions con il Milan alla rottura: lo sponsor russo e la stoccata dell'ucraino

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