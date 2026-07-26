Un possibile cambio alla guida della nazionale di calcio è stato ipotizzato a causa di un coinvolgimento del commissario tecnico in affari finanziari con enti russi. La questione riguarda la sua posizione e le collaborazioni attive, con alcune fonti che suggeriscono che potrebbe dover interrompere i rapporti. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né decisioni prese, e la vicenda rimane sotto osservazione.

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© Liberoquotidiano.it - Pirlo e i soldi russi: rischia il posto da ct della Nazionale?

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Pirlo prossimo Ct della Nazionale? La sua carriera da allenatore fino a oggiPep Guardiola ha rifiutato l'offerta di diventare il nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio.

Ct della Nazionale, da Pirlo a Mancini e Conte fino al sogno Guardiola: le opzioni di MaldiniMaldini sta valutando diverse opzioni per la panchina della Nazionale, tra cui nomi come Pirlo, Mancini, Conte e Guardiola.

Temi più discussi: L'Italia aspetta Guardiola, che ci pensa. Malagò: I soldi? Per Pep un'eccezione. Mancini e Pirlo ogni giorno più nervosi; Andrea Pirlo e i rubli insanguinati, è già polemica sul nuovo Ct: il contratto con lo sponsor in Russia e le accuse da Kiev - Il video; Pirlo, no grazie | Chi fa propaganda per la Russia non può essere Ct della nazionale; L'Italia sogna Guardiola. Mai problemi non si risolvono con l'allenatore. Intanto lui dice no. E arriva Pirlo.

Mi sarei meravigliato se #Maldini avesse scelto Mancini: traditore per soldi e senza palle. Invece Paolo si conferma un grande, bravo. Auguri a #Pirlo, è una lunga traversata nel deserto, stampa e tifosi li lascino lavorare nel tempo. #Malagò x.com

Pirlo non può essere il CT dell’Italia, le pressioni dalla politica dopo i soldi incassati dalla RussiaLa possibilità che Andrea Pirlo possa diventare Ct dell’Italia è diventata un caso. La politica italiana insorge per via del suo ruolo come ambasciatore di Fonbet: provider russo di scommesse sportive ... fanpage.it

La difesa degli avvocati di Pirlo: Nessun rischio per il caso dello sponsor russoGli avvocati di Andrea all'opera per liberarsi velocemente dallo United Fc. E il contratto da ambassador con il marchio di scommesse Fonbet si può risolvere senza penali ... msn.com

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