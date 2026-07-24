Pirlo prossimo Ct della Nazionale? La sua carriera da allenatore fino a oggi

Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta di diventare il nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio. La proposta era arrivata da due ex dirigenti del Milan, Paolo Maldini e Leonardo. Dopo questa decisione, le ricerche per un nuovo tecnico continuano. Finora, nessuna altra candidatura ufficiale è stata annunciata. La nazionale italiana si trova senza un allenatore dopo il rifiuto di Guardiola.

Non c’è pace per la Nazionale di calcio italiana. Pep Guardiola ha detto ufficialmente no alla proposta di Paolo Maldini e Leonardo di sedere sulla panchina azzurra e ora lo sguardo dei due ex dirigenti rossoneri deve inevitabilmente spostarsi su qualcun altro. Secondo i betting analyst di Sisal e Betflag, la quota di Andrea Pirlo, gradito a Maldini, crolla a 1,50 (contro il 3,00 di ieri): il “Maestro”, che con le sue punizioni ha illuminato il centrocampo azzurro e non solo, diventa quindi il favorito nella corsa alla panchina italiana, seguito da Antonio Conte e Roberto Mancini. Sullo sfondo ci sono anche altre ipotesi ad oggi più remote, come il trio Stefano Pioli – Thiago Motta – Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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