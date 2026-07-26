Pirlo e i rapporti con la Russia un ostacolo verso la panchina di ct dell’Italia

Da lapresse.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo ostacolo si interpone nella corsa di Andrea Pirlo per diventare il prossimo commissario tecnico dell’Italia. Zibi Boniek, ex vicepresidente Uefa e figura di spicco nel calcio europeo, ha affermato che Pirlo è l’uomo adatto, ma non ha commentato i rapporti dell’allenatore con la Russia. La decisione sulla nomina sembra imminente, ma le questioni legate ai legami di Pirlo con Mosca potrebbero influenzare la scelta finale.

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Andrea Pirlo nuovo ct dell’Italia: la decisione è ormai a un passo dall’ufficialità, ma c’è un nuovo ostacolo. Zibi Boniek, bandiera della Juventus ed ex vicepresidente Uefa, non ha dubbi: “Pirlo è l’uomo giusto al posto giusto. È un campione del mondo, un simbolo del calcio italiano. L’ho apprezzato in campo e fuori. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Chi vede un problema nella sua nomina non ha capito il ruolo del ct”, dichiara in un’intervista a ‘la Repubblica’. Pirlo, però, è al centro della polemica anche per il suo ruolo di ambasciatore globale dell’agenzia di scommesse russa Fonbet. A tal proposito, Boniek commenta: “ Deve parlare chiaro e risolvere la questione in tempi brevissimi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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