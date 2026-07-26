Un nuovo ostacolo si interpone nella corsa di Andrea Pirlo per diventare il prossimo commissario tecnico dell’Italia. Zibi Boniek, ex vicepresidente Uefa e figura di spicco nel calcio europeo, ha affermato che Pirlo è l’uomo adatto, ma non ha commentato i rapporti dell’allenatore con la Russia. La decisione sulla nomina sembra imminente, ma le questioni legate ai legami di Pirlo con Mosca potrebbero influenzare la scelta finale.

Andrea Pirlo nuovo ct dell’Italia: la decisione è ormai a un passo dall’ufficialità, ma c’è un nuovo ostacolo. Zibi Boniek, bandiera della Juventus ed ex vicepresidente Uefa, non ha dubbi: “Pirlo è l’uomo giusto al posto giusto. È un campione del mondo, un simbolo del calcio italiano. L’ho apprezzato in campo e fuori. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Chi vede un problema nella sua nomina non ha capito il ruolo del ct”, dichiara in un’intervista a ‘la Repubblica’. Pirlo, però, è al centro della polemica anche per il suo ruolo di ambasciatore globale dell’agenzia di scommesse russa Fonbet. A tal proposito, Boniek commenta: “ Deve parlare chiaro e risolvere la questione in tempi brevissimi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Pirlo e i rapporti con la Russia, un ostacolo verso la panchina di ct dell’Italia

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A me Pirlo come allenatore non fa impazzire, tanto più da CT della Nazionale, ma che venga fatto fuori dalla lista per cose russe, nel 2026, fa davvero arrabbiare. Come se altri non avessero rapporti con quel Paese, come se non avessimo giocato un mondial x.com

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