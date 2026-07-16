Luca Fiore riferisce che Andrea Pirlo, ex allenatore della Juventus, potrebbe essere nominato commissario tecnico della nazionale italiana. La decisione sarebbe stata presa da Maldini, che avrebbe in programma un incontro con il presidente del Coni. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulla data dell’incontro o sui passaggi successivi del processo di nomina.

di Luca Fiore Andrea Pirlo potrebbe diventare il prossimo ct dell’Italia: l’ex allenatore della Juventus è la scelta di Maldini per la panchina della Nazionale. La ricerca del nuovo commissario tecnico per la Nazionale italiana è giunta a un momento di svolta decisivo per il futuro azzurro. Non c’è ancora la fumata bianca ufficiale, ma il calcio di casa nostra ha finalmente un punto fermo da cui ripartire. Paolo Maldini, nel suo ruolo di direttore tecnico, ha indicato Andrea Pirlo come il profilo ideale per guidare il nuovo ciclo della selezione azzurra, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. In queste ore si susseguono colloqui e contatti telefonici costanti tra il dirigente, l’advisor azzurro Leonardo e Giovanni Malagò, presidente della FIGC dallo scorso 22 giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Pirlo ct dell’Italia? Il tecnico ex Juve è la scelta di Maldini per la panchina della Nazionale: previsto un incontro con Malagò

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