Sabato non è stato un giorno tranquillo per Pirlo, che ha avuto un colloquio privato con il presidente della Federcalcio. In seguito, Pirlo ha risposto alle polemiche provenienti dalla Russia, definendo i politici coinvolti come ipocriti. La conversazione tra i due è avvenuta dopo un venerdì caratterizzato da tensioni e critiche che hanno coinvolto il tecnico.

Sabato poco tranquillo per Pirlo. È stato un sabato poco tranquillo quello di Andrea Pirlo. Che venerdì ha sentito il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Sabato invece no. Nemmeno uno squillo da Sabaudia. Malagò sta studiando il dossier Russia (e forse non solo). Il caso Fonbet, Pirlo global ambassador della società di scommesse che fa da propaganda a Putin. Per gli avvocati il caso non esiste, salterebbe il contratto con la rescissione dalla squadra di Dubai allenata dal potenziale ct della Nazionale italiana. Intanto si è scatenato l’inferno contro di lui. Da La Russa al ministro dello Sport Abodi, fino ai politici per il caso Russia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pirlo a rischio, Malagò riflette. Andrea in privato si sfoga e risponde alle polemiche russe: “politici ipocriti”

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