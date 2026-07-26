Un'auto è finita in un dirupo lungo la strada provinciale 15, vicino all’ingresso della superstrada. La Fiat 500, guidata da un uomo di 39 anni, è uscita di strada poco dopo le 21 nel Comune di Comacchio. L’incidente si è verificato sulla via del Mare, in un tratto della provinciale. L’automobilista è stato ricoverato in ospedale. Nessuna altra persona coinvolta.

Incidente stradale spettacolare nella tarda serata di venerdì lungo la strada provinciale 15. La Fiat 500 condotta da un trentanovenne di Trento poco dopo le 21 è uscita di strada in un tratto della Provinciale, la via del Mare, in prossimità dell’entrata della superstrada, nel comune di Comacchio. L’uomo, stando alle prime informazioni, sembra abbia fatto tutto da solo, nella manovra che lo ha portato a uscire di strada, o per un malore o forse per evitare uno dei tanti ungulati che a volte improvvisamente si palesano sulla strada mettendosi di traverso alle auto, ma con la propria automobile è finito nella scarpata adiacente la provinciale rimanendo incastrato nel proprio veicolo semidistrutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piomba nel dirupo con l’auto. Ricoverato all’ospedale del Delta

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