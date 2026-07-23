L’ex volto di Uomini e Donne è ricoverato in ospedale con entrambe le braccia ingessate dopo un incidente frontale in auto. Ha riferito sui social di aver vissuto giorni difficili. La compagna ha aggiunto che sono in attesa di ulteriori accertamenti delle autorità stradali.

L’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato sui social di aver vissuto giorni difficili dopo uno scontro frontale in auto. Anche Teresa Langella è intervenuta, spiegando che la coppia attende ulteriori accertamenti delle autorità stradali. Momenti di forte paura per Andrea Dal Corso, che sui s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Come sta Andrea Dal Corso dopo l'incidente frontale in auto, ricoverato in ospedale con entrambe le braccia ingessate

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