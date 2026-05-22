auto nel dirupo muoiono marito e moglie tragico ritrovamento

Due anziani coniugi sono stati trovati senza vita in un'area collinare nella frazione di Pomezzana, nel comune di Stazzema, in Alta Versilia. La coppia era scomparsa da ieri mattina e il loro veicolo è stato individuato in prossimità di un dirupo. I soccorritori intervenuti sul luogo hanno trovato i corpi senza vita degli anziani, con l’auto fermata in una posizione che suggerisce un incidente mortale. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Stazzema, 22 maggio 2026 – Sono stati ritrovati senza vita i due anziani coniugi scomparsi da ieri mattina nella zona di Pomezzana, frazione collinare del comune di Stazzema, in Alta Versilia. L’auto sulla quale viaggiavano è stata individuata in fondo a una scarpata, a valle della carreggiata, al termine di ore di ricerche condotte dai soccorritori. Scomparsa e avvistamenti. L’allarme era scattato nel pomeriggio di oggi, 22 maggio, quando dei familiari avevano segnalato la scomparsa della coppia, lui 86 anni, lei 87. L’ultimo avvistamento risaliva a ieri mattina intorno alle 8: i due erano stati visti allontanarsi a bordo della loro vettura lungo le strade che attraversano l’area montana tra le frazioni di Stazzema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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