pieve di quarantoli al via i lavori di restauro

A Pieve di Quarantoli sono iniziati i lavori di restauro sulla chiesa medievale. Le operazioni sono partite tra fine settembre e inizio ottobre. Si tratta di uno degli edifici storici più rappresentativi della zona, con un’origine che risale al Medioevo. La ristrutturazione interesserà le strutture e gli elementi architettonici dell’edificio, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui finanziamenti.

Tra fine settembre inizi di ottobre partiranno i lavori relativi ad una delle più significative testimonianze storiche modenesi tramandatesi dal Medioevo. Si comincerà a mettere finalmente mano e recuperare, dopo i danni del sisma 2012, la Pieve di Quarantoli di Mirandola, dedicata a Santa Maria della Neve (in Nives). L’intervento costerà 2.842.947,07 euro, di cui 2.190.338,58 euro per lavori e oneri per la sicurezza e sarà completato tra l’autunno e l’inverno 2028, mentre la riapertura al culto avverrà nel 2029. Il complesso è un autentico gioiello del romanico matildico con origini molto antiche di cui si hanno notizie già dal secolo IX. La Pieve fu consacrata nel 1114, ma nel tempo ha subito diverse vicissitudini e trasformazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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