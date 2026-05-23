Scatterà lunedì 25 maggio 2026 il primo grande restauro conservativo mai realizzato su Ponte Vecchio. Perché nonostante i rifacimenti e consolidamenti effettuati nel corso dei secoli, il ponte simbolo di Firenze non è mai stato interessato da un’operazione sistematica di pulitura e valorizzazione estetica. “Ponte Vecchio non è soltanto uno dei simboli di Firenze più conosciuti nel mondo: è un luogo che racconta la storia e l’identità della nostra città – spiega la sindaca Sara Funaro -, è l’unico ponte sopravvissuto alla barbarie dei bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale. Per questo, l’avvio del primo grande restauro conservativo della sua storia rappresenta un momento importante e una responsabilità verso Firenze. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ponte Vecchio: al via i lavori di restauro da lunedì 25

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