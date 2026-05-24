Ponte Vecchio torna a splendere | al via i lavori di restauro

A partire da lunedì 25 maggio, sono iniziati i lavori di restauro sul Ponte Vecchio, il famoso ponte trecentesco di Firenze. Si tratta del primo intervento di questo tipo nella sua lunga storia. Le operazioni di conservazione dureranno diverse settimane e coinvolgeranno diverse parti della struttura. I lavori sono stati avviati per preservare il monumento e garantirne la stabilità nel tempo.

Per Ponte Vecchio, capolavoro trecentesco e simbolo di Firenze conosciuto in tutto il mondo, sta per iniziare un intervento senza precedenti: da domani, lunedì 25 maggio, prenderà il via il primo grande restauro conservativo della sua storia. Nonostante i numerosi rifacimenti e consolidamenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Il Ponte Vecchio: LUnico Ponte di Firenze Risparmiato dalla Guerra | Italiano Facile

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