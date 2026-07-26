Pietrelcina il Cardinale Battaglia in visita per Sant’Anna | l’accoglienza del sindaco Mazzone
Il Cardinale Battaglia ha visitato Pietrelcina in occasione della festa di Sant’Anna. È stato accolto dal sindaco, dal parroco fra Daniele Moffa e dal presidente della Provincia. Durante l’incontro, sono stati discussi possibili sviluppi di un rapporto più stretto tra le istituzioni locali e la Chiesa. La visita ha coinvolto anche momenti di preghiera e incontri con la comunità. La presenza del Cardinale ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori presenti nella cittadina.
Comunicato Stampa L’Arcivescovo di Napoli accolto dal primo cittadino, dal parroco fra Daniele Moffa e dal presidente della Provincia Lombardi: “L’inizio di un forte legame”?”La presenza a Pietrelcina del Cardinale Battaglia, figura emblematica della Chiesa di Francesco e Leone,. Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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