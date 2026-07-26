Il cardinale Battaglia ha visitato Pietrelcina, suscitando l’attenzione per la sua stretta amicizia con figure religiose di rilievo. La sua presenza è stata definita come importante, considerando il legame con la comunità locale e le personalità ecclesiastiche. La visita si inserisce in un momento di attenzione verso i luoghi di culto e le figure storiche della Chiesa. La presenza del cardinale ha attirato l’interesse di fedeli e cittadini della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La presenza a Pietrelcina del Cardinale Battaglia, figura emblematica della Chiesa di Francesco e Leone, è particolarmente significativa. Il suo impegno pastorale ed umano per gli ultimi è in perfetta sintonia col messaggio di Padre Pio, un figlio di contadini che ha dedicato la vita all’ascolto e alla riconciliazione, nonché al sollievo delle sofferenze fisiche e morali di migliaia di persone. Siamo sicuri che da questa visita nascerà un forte legame di amicizia”. Lo ha detto il Sindaco Salvatore Mazzone accogliendo, insieme al parroco fra’ Daniele Moffa e al Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, giunto a Pietrelcina per presenziare alla celebrazione eucaristica in onore di Sant’Anna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cardinale Battaglia a Pietrelcina, Mazzone: “Forte legame di amicizia”

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