Pretende una visita senza appuntamento poi prende a pugni il vetro del box office del Sant' Anna | 15enne denunciato

Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato dalla polizia di Stato di Como in seguito a un episodio avvenuto l’8 maggio presso l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Dopo aver chiesto di entrare senza appuntamento, il minorenne ha colpito con un pugno il vetro del box office. La segnalazione è arrivata dall’ospedale stesso, che ha riferito dell’episodio alle forze dell’ordine.

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