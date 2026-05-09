Pretende una visita senza appuntamento poi prende a pugni il vetro del box office del Sant' Anna | 15enne denunciato
Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato dalla polizia di Stato di Como in seguito a un episodio avvenuto l’8 maggio presso l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Dopo aver chiesto di entrare senza appuntamento, il minorenne ha colpito con un pugno il vetro del box office. La segnalazione è arrivata dall’ospedale stesso, che ha riferito dell’episodio alle forze dell’ordine.
Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato dalla polizia di Stato di Como dopo una segnalazione sopraggiunta la mattina dell'8 maggio dall'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il ragazzo, un 15enne italiano residente a Lezzeno e già con.🔗 Leggi su Quicomo.it
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