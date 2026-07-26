Picierno contro Pirlo | ‘ha partecipato a iniziative sfruttate dalla propaganda del Cremlino’

Una deputata critica l’ex calciatore, accusandolo di aver partecipato a iniziative utilizzate dalla propaganda russa. La sua dichiarazione arriva dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, che ha portato a richieste di cambiamenti nel calcio nazionale. La politica sottolinea la necessità di una trasformazione nel settore, evidenziando come le scelte individuali di figure pubbliche possano influenzare l’immagine e la reputazione del calcio italiano.

“Dopo l’ennesima disfatta e un’altra qualificazione mondiale mancata, il calcio italiano avrebbe avuto bisogno di una rivoluzione culturale, etica e gestionale. La scelta di Andrea Pirlo” per guidare la Nazionale azzurra “va nella direzione opposta. Pirlo è stato un campione straordinario. Da allenatore, fin qui, ha mostrato ben poco. E c’è un tema che non può essere liquidato come irrilevante. Non interessa se Pirlo sia filorusso o meno. Conta ciò che ha scelto di fare: prestare, liberamente e ripetutamente, il proprio prestigio a un’operazione di normalizzazione del regime di Putin, partecipando a iniziative sfruttate dalla propaganda del Cremlino mentre l’Ucraina veniva bombardata”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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