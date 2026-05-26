Picierno contro Pirlo | Firma palloni a Mosca non sa come stare al mondo con onore e schiena dritta
La vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha criticato pubblicamente Andrea Pirlo, definendolo qualcuno che avrebbe firmato palloni a Mosca. Ha aggiunto che il campione del mondo non sa come comportarsi con onore e integrità. La polemica è stata riportata da fonti di stampa e riguarda un commento diretto alle azioni di Pirlo in relazione alla sua posizione pubblica. Nessun altro dettaglio o risposta da parte dell’interessato è stato comunicato.
(Adnkronos) – La vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno contro il campione del mondo Andrea Pirlo. Rispondendo a un post su X che chiede il suo intervento in relazione a un video che mostra Pirlo durante un evento in Russia, intento a firmare palloni, l'esponente del Pd scrive: "C'è una cosa che non deve. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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