Picierno contro Pirlo | Firma palloni a Mosca non sa come stare al mondo con onore e schiena dritta

Notizia in breve

La vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha criticato pubblicamente Andrea Pirlo, definendolo qualcuno che avrebbe firmato palloni a Mosca. Ha aggiunto che il campione del mondo non sa come comportarsi con onore e integrità. La polemica è stata riportata da fonti di stampa e riguarda un commento diretto alle azioni di Pirlo in relazione alla sua posizione pubblica. Nessun altro dettaglio o risposta da parte dell’interessato è stato comunicato.