Durante un controllo straordinario in piazza Garibaldi, le forze dell’ordine hanno identificato 45 persone e ispezionato diversi veicoli. L’operazione è stata condotta in modo congiunto e si è svolta nell’ambito di un servizio di controllo interforze. La zona è stata sottoposta a verifiche mirate per garantire la sicurezza pubblica.

Napoli, verifiche nell’area di Piazza Garibaldi: controllate persone e veicoli durante un servizio straordinario. Operazione congiunta delle forze dell’ordine. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura di Napoli nell’area di Piazza Garibaldi e nelle zone circostanti. Nel corso dello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno operato insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, agli operatori della Guardia di Finanza e al personale della Polizia Locale. Il bilancio dei controlli. L’attività ha consentito di identificare complessivamente 45 persone. Tra queste, 14 sono risultate avere precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Piazza Garibaldi, controlli interforze: 45 persone identificate

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