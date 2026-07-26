Marechiaro controlli interforze | identificate 38 persone
Nell’area di Marechiaro, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno svolto un servizio straordinario di controllo. Durante le verifiche sono state identificate 38 persone. Le forze dell’ordine hanno controllato anche veicoli e attività commerciali presenti sulla zona costiera. L’operazione ha coinvolto diversi agenti e carabinieri, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle norme. Nessun dettaglio su eventuali irregolarità o sequestri è stato reso noto.
Marechiaro, verifiche di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza nell’area costiera. Servizio straordinario nella zona di Marechiaro. Nella giornata di ieri sono stati effettuati controlli straordinari nell’area di Marechiaro nell’ambito dei servizi disposti dalla Questura di Napoli e intensificati durante il periodo estivo per il maggiore afflusso di visitatori. Alle attività hanno partecipato gli agenti del Commissariato Posillipo, i militari dell’Arma dei Carabinieri e quelli della Guardia di Finanza. A darne notizia la Questura di Napoli Il bilancio delle verifiche. Nel corso dell’operazione sono state identificate complessivamente 38 persone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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