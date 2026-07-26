Marechiaro controlli interforze | identificate 38 persone

Notizia in breve

Nell’area di Marechiaro, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno svolto un servizio straordinario di controllo. Durante le verifiche sono state identificate 38 persone. Le forze dell’ordine hanno controllato anche veicoli e attività commerciali presenti sulla zona costiera. L’operazione ha coinvolto diversi agenti e carabinieri, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle norme. Nessun dettaglio su eventuali irregolarità o sequestri è stato reso noto.