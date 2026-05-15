Controlli straordinari interforze a Sora | oltre 160 persone identificate

Nella giornata di ieri, a Sora, si è svolto un servizio di controlli straordinari che ha coinvolto diverse forze dell’ordine. Durante l’operazione sono state identificate più di 160 persone e controllati numerosi veicoli nel tentativo di contrastare attività illegali e situazioni di degrado urbano. L’intervento ha visto la presenza di militari e agenti impegnati in verifiche sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza per i cittadini.

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Nella giornata di ieri si è svolto a Sora un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impegnate diverse forze dell’ordine in un’operazione coordinata finalizzata alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminali e del degrado urbano.All’attività hanno partecipato gli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 18.12.2025 SORA: CONTROLLI STRAORDINARI INTERFORZE, IL BILANCIO Sullo stesso argomento Napoli Porta Capuana, controlli interforze: identificate oltre 100 personeMaxi controllo della Questura di Napoli a Porta Capuana: impegnate Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale Controlli straordinari e... Controlli straordinari tra Scandicci e Chianti, identificate 480 personeL'operazione era mirata al controllo della circolazione stradale e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del bosco di... Controlli straordinari interforze a Ragusa, disposta l'espulsione di 21 cittadini stranieriOperazione interforze nel Ragusano: controlli straordinari contro spaccio e immigrazione irregolare Nel mese di aprile, la Polizia di Stato, in sinergia con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finan ... lasicilia.it Sora, controlli straordinari interforze in città: identificate 130 personeControllo straordinario interforze a Sora con Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale: identificate 130 persone, controllati oltre 60 veicoli e attività commerciali. sora24.it