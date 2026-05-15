Controlli straordinari interforze a Sora | oltre 160 persone identificate

Da frosinonetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, a Sora, si è svolto un servizio di controlli straordinari che ha coinvolto diverse forze dell’ordine. Durante l’operazione sono state identificate più di 160 persone e controllati numerosi veicoli nel tentativo di contrastare attività illegali e situazioni di degrado urbano. L’intervento ha visto la presenza di militari e agenti impegnati in verifiche sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza per i cittadini.

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Nella giornata di ieri si è svolto a Sora un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impegnate diverse forze dell’ordine in un’operazione coordinata finalizzata alla prevenzione e repressione dei fenomeni criminali e del degrado urbano.All’attività hanno partecipato gli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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