Nei primi sei mesi dell’anno, Piazza Affari si conferma come il principale mercato azionario europeo. Tuttavia, il valore complessivo delle sue aziende si è ridotto rispetto a inizio anno. La capitalizzazione complessiva del listino è diminuita, anche se il numero di società quotate è rimasto stabile. La performance positiva del settore bancario ha contribuito alla posizione di vertice, ma il calo di alcune grandi aziende ha ridotto il valore totale.

Nei primi sei mesi dell’anno, Piazza Affari è la regina d’Europa, ma nonostante il listino milanese si fa sempre più magro. A certificarlo è la Consob nel «Bollettino Statistico Mercati» e nel rapporto «Capital Markets in Italy (Mid-year update 2026)» in cui vengono approfonditi alcuni dei temi toccati nella relazione annuale presentata dalla presidente vicaria, Chiara Mosca, lo scorso 13 luglio nella sede di Borsa Italiana. Nel primo semestre del 2026, l’indice Ftse Mib è cresciuto del 15%, contro il 12,5% guadagnato dall’Ibex 35 di Madrid, il +3,1% segnato dal Cac 40 di Parigi il 3,1% e il progresso del 2,1% del Dax 30 di Francoforte. In più, nel periodo considerato, Piazza Affari ha raggiunto una capitalizzazione record di 1. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Piazza Affari regina della Ue, ma ora il listino è più magro

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