Piazza Affari vola al 1,71% | tech e difesa spingono il listino

Piazza Affari ha chiuso con un aumento dello 1,71%, spinta principalmente dai settori tecnologico e della difesa. La performance positiva del listino si accompagna a una domanda crescente di titoli legati all'innovazione e alla sicurezza, mentre alcuni titoli del settore energetico, tra cui Eni e Saipem, hanno registrato cali. Restano aperte le domande su come l’accordo tra Stati Uniti e Iran possa influenzare i prezzi della benzina, con analisti che monitorano attentamente le reazioni del mercato.

? Domande chiave Come influenzerà l'accordo USA-Iran il prezzo della benzina alle pompe?. Perché i titoli energetici come Eni e Saipem sono in calo?. Quali settori stanno trainando il rally insieme a STM e Avio?. Cosa comporta il crollo verticale di Fidia per il mercato italiano?.? In Breve Stm sale del 6% e Avio cresce del 4,16% per nuovi obiettivi analisti.. Fidia crolla del 37,5% mentre Ariston perde il 6,86% in sessione.. Btp decennale al 3,83% con spread ridotto di 73,2 punti rispetto al Bund.. Petrolio scende sotto i 100 dollari per possibile accordo USA-Iran..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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STM a +125%, MPS vola e il crollo di Ferrari

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