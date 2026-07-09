Prometteva affari vendendo prodotti per i cani della Regina Elisabetta | condannato a 9 anni il re delle truffe aretino

Un uomo di Arezzo, noto come il “re delle truffe”, è stato condannato a nove anni di carcere. La sua attività consisteva nel vendere creme, shampoo e accessori per cani e cavalli, sostenendo di avere una linea esclusiva destinata ai cani della Regina Elisabetta II. Secondo le accuse, le promesse di affari con la casa reale britannica erano false e finalizzate a ingannare i clienti. La condanna è stata emessa al termine di un procedimento giudiziario.

Creme, shampoo e accessori per cani e cavalli da vendere in mezzo mondo, fino ad arrivare – questa era la promessa – alla casa reale britannica. Un affare da sogno, costruito attorno all’idea di una linea esclusiva per gli animali della Regina Elisabetta II. Ma secondo il tribunale di Firenze era tutto falso: un castello di bugie messo in piedi da Roberto Meocci, 60 anni, originario di Sinalunga e residente ad Arezzo, già noto alle cronache come il “re delle truffe”. Meocci è stato condannato dal tribunale di Firenze in primo grado a 9 anni di reclusione. Con lui, come riporta il Corriere di Arezzo, sono stati condannati anche tre complici, tra cui la moglie, con pene comprese tra 3 anni e 10 mesi e 6 anni e 2 mesi. 🔗 Leggi su Open.online

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