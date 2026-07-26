Il Ministero dell’Istruzione ha avviato il Piano Estate, che prevede l’apertura di tre scuole durante l’estate. Le strutture sono situate in Liguria, Sicilia e Molise. L’iniziativa coinvolge le scuole di queste regioni, che resteranno aperte per attività extrascolastiche e di recupero. La decisione riguarda tre istituti specifici, senza indicare ulteriori dettagli sui programmi o le modalità di apertura.

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Istruzione ha dato il via al Piano Estate, un’iniziativa che accende l’estate con tre nuove esperienze di scuola aperta nelle regioni Liguria, Sicilia e Molise. Queste attività mirano a promuovere creatività, competenze e la scoperta dei territori, coinvolgendo studentesse e studenti anche durante i mesi estivi, secondo quanto riportato in una nota ufficiale. Innovazione e crescita in Liguria. In Liguria, specificamente nella provincia della Spezia, l’Istituto Comprensivo di Lerici (ISA 10) ha adottato il Piano Estate per offrire laboratori innovativi, focalizzati sulla robotica creativa e sulla progettazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Piano Estate Ministero Istruzione: 3 scuole aperte in Liguria, Sicilia e Molise.

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