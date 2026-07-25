Piano Estate tre esperienze di scuola aperta tra Liguria Sicilia e Molise

Tre scuole in Liguria, Sicilia e Molise hanno aperto le porte durante il Piano Estate, offrendo attività di scuola aperta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha promosso queste iniziative nell’ambito del progetto #NoiSiamoLeScuole. Le attività si sono svolte nelle rispettive regioni, coinvolgendo studenti e insegnanti. La partecipazione ha riguardato varie attività educative e ricreative, con l’obiettivo di mantenere vivo il rapporto con le scuole durante il periodo estivo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dedica una nuova tappa del progetto #NoiSiamoLeScuole a tre iniziative realizzate nell’ambito del Piano Estate. I percorsi, attivati in Liguria, Sicilia e Molise, hanno coinvolto studentesse e studenti in attività dedicate alla creatività, alle competenze digitali, alla musica, allo sport e alla conoscenza del territorio. In provincia della Spezia, l’Istituto Comprensivo di Lerici ISA 10 ha organizzato laboratori di robotica creativa e progettazione. Attraverso la costruzione e la programmazione di robot e la realizzazione di una “scuola ideale”, gli studenti hanno sviluppato competenze digitali e capacità progettuali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Piano estate 2026 IC2 Sora- Plesso San Rocco in via Marconi

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