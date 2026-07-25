Tre scuole in Liguria, Sicilia e Molise resteranno aperte durante luglio e agosto nel quadro del Piano Estate 2026. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha condiviso un video che mostra le attività svolte in queste strutture, trasformandole in ambienti attivi anche durante l’estate. L'iniziativa prevede l'apertura degli edifici scolastici per offrire esperienze educative e ricreative ai giovani nel periodo estivo.

Dalla costa ligure alle colline molisane, il Piano Estate 2026 trasforma le scuole in luoghi vivi anche a luglio e agosto. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha raccontato in un video tre esperienze di scuola aperta tra Liguria, Sicilia e Molise. Al centro ci sono laboratori creativi, sport e musica, con attività che, secondo il MIM, «promuovono creatività, competenze e scoperta dei territori». Un modo concreto per tenere insieme apprendimento e divertimento durante le vacanze.Robotica e progettazione a LericiIn provincia di La Spezia, l'Istituto Comprensivo di Lerici ISA 10 ha proposto percorsi laboratoriali innovativi. I ragazzi hanno costruito e programmato piccoli robot, mettendo alla prova logica e manualità. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Scuolalink.it - Piano Estate 2026: tre esperienze di scuola aperta tra Liguria, Sicilia e Molise

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Piano estate 2026 IC2 Sora- Plesso San Rocco in via Marconi

Notizie e thread social correlati

Piano Estate, tre esperienze di scuola aperta tra Liguria, Sicilia e MoliseTre scuole in Liguria, Sicilia e Molise hanno aperto le porte durante il Piano Estate, offrendo attività di scuola aperta.

I tre segni con la valigia pronta quest'estate: dove andare tra Sicilia e Calabria (oroscopo dei viaggi, luglio 2026)Tre segni zodiacali si preparano a partire questa estate, con la valigia già pronta.

Temi più discussi: Piano Estate 2026 nel Lazio: vela e robotica in tre IC finanziati dal MIM; Anas, piano Estate Sicura 2026. Esodo e cantieri: tutto quello che bisogna sapere; CS #NoiSiamoLeScuole: grazie al Piano Estate progetti di sport, vela, robotica, musica, giornalismo in tre scuole del Lazio; ANAS, al via il piano Estate sicura 2026 - PPN ADI.

Giovedì 30 luglio l'assemblea cittadina sarà chiamata a votare il Piano economico finanziario del servizio rifiuti, le tariffe Tari 2026 e tre riconoscimenti di debiti fuori bilancio #Attualita x.com

Aggiornamenti sulle Regole del Gioco Organizzato - Estate 2026 reddit

Anas, scatta il piano Estate sicura 2026. Previsti 440 milioni di spostamentiROMA (ITALPRESS) - Scatta il piano Estate sicura 2026. In vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane - tra il 20 ... stream24.ilsole24ore.com

Esodo estivo, scatta il Piano estate sicura 2026 di Anas: sospesi 1.175 cantieriPrevisti 440 milioni di transiti tra il 20 luglio e il 6 settembre. Mobilitati 2.500 addetti per monitoraggio h24. trasporti-italia.com