Piano Clima Fattorini | L’Italia resta ferma

A oltre un anno dalla scadenza, l’Italia non ha ancora inviato il Piano Sociale per il clima a Bruxelles. Di conseguenza, sono bloccati più di 9 miliardi di euro destinati a sostenere cittadini e imprese durante la transizione energetica. La mancanza di un progetto ufficiale mantiene il piano in sospeso e impedisce l’utilizzo dei fondi europei previsti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai motivi del ritardo.

GROSSETO Il Piano Sociale per il clima resta, a oggi, un fantasma. A oltre un anno dalla scadenza prevista, l’Italia non ha ancora inviato il progetto a Bruxelles, congelando di fatto oltre 9 miliardi di euro destinati a proteggere cittadini e imprese dagli effetti della transizione energetica. La conferma arriva direttamente dal Ministero dell’Ambiente, che, rispondendo a un’interrogazione dell’onorevole Marco Simiani, si è limitato a comunicare che "l’iter politico-istituzionale di approvazione è stato avviato". Una risposta che certifica un ritardo che il Pd di Grosseto definisce inaccettabile, come riportato in una nota a firma di Tamara Fattorini (foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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