Un rider ha ricevuto circa 2,95 euro per consegna in un giorno, con un totale di 32,53 euro lordi per undici consegne. Il giorno seguente, con altre undici consegne, ha incassato 33,69 euro. L’esposto dei fattorini denuncia ancora un pagamento di 3 euro a consegna, considerato uno sfruttamento. La differenza tra le due giornate mostra una variazione minima nei compensi totali.

Per undici consegne effettuate in un giorno un rider ha incassato in tutto 32,53 euro lordi, per un totale di "circa 2,95 euro a consegna". Il giorno dopo lo stesso ciclofattorino, sempre per undici consegne, ha preso 33,69 euro. E lo stesso anche nelle giornate successive, "con un valore medio di circa tre euro a consegna". Un altro rider, come dimostrano gli screenshot estratti dalle applicazioni, è stato pagato poco più di tre euro per un tragitto di quasi 5 chilometri. Sono alcuni dei documenti che, messi insieme, portano a una conclusione: " L’asserito aumento del compenso “a consegna“ " da parte di Glovo "non ha affatto determinato un reale miglioramento del trattamento economico dei lavoratori". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’esposto dei fattorini: "Ancora 3 euro a consegna. Resta lo sfruttamento"

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