Lavoro | l’Italia scende al 5,1% l’eurozona resta ferma al 6,3%

Notizia in breve

Il tasso di disoccupazione in Italia è sceso al 5,1%, mentre nell’eurozona si mantiene al 6,3%. Per accedere ai sussidi dopo la perdita del lavoro, è necessario presentare specifici documenti, tra cui il certificato di disoccupazione e il documento di identità. La richiesta dell’indennità di disoccupazione si effettua presso gli uffici competenti, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente.