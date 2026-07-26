Un uomo ha cercato di scappare durante un pestaggio nel parcheggio di viale Tritone, a Pinarella di Cervia. Ha tentato di allontanarsi dalla violenza dirigendosi verso un'area più isolata, dove si trovava un camper nel quale viveva. La sua fuga è avvenuta nel tentativo di sottrarsi alle aggressioni dei suoi aggressori.

Ha cercato di allontanarsi dal brutale pestaggio, di sfuggire alla furia dei suoi aguzzini. E allora si è diretto verso un punto ancora più defilato del parcheggio di viale Tritone, a Pinarella di Cervia, nel quale abitava all’interno di un camper. Pochi passi al buio: ma i pugni e i calci con i quali era stato colpito anche quando si trovava ormai a terra, stavano già lavorando dentro al suo corpo minuto e provato. Ha avuto il tempo solo di accasciarsi rannicchiato su di uno pneumatico di un camion parcheggiato sul medesimo piazzale. E poi ha perso i sensi senza più riprendersi. Ed è lì, in quel punto distante diversi metri dalla zona in cui è stato picchiato, che i carabinieri lo hanno trovato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio mortale di Pinarella. Cercò di sfuggire ai suoi aguzzini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morto nel fiume Oglio per sfuggire a un pestaggio: nuovo arresto per concorso in omicidioUn uomo è stato arrestato con l'accusa di concorso in omicidio dopo aver tentato di scappare da un pestaggio e finendo nel fiume Oglio, dove è morto.

Imprenditore foggiano vittima di estorsione denuncia i suoi aguzzini: lo Stato gli riconosce 700mila euroUn imprenditore di Foggia ha presentato una denuncia contro individui sospettati di avergli richiesto denaro sotto minaccia.

Argomenti più discussi: Pestaggio mortale di Pinarella. Cercò di sfuggire ai suoi aguzzini; Omicidio nel parcheggio: ora l’autopsia, poi il Comune farà funerale e sepoltura; Massacrato dal branco, ieri l’autopsia; Arci Ravenna: Un clima sempre più disumano.

Pestaggio mortale di Pinarella. Cercò di sfuggire ai suoi aguzziniIl 54enne poi deceduto in ospedale si era allontanato per andare infine ad accasciarsi contro un camion. Si cerca anche chi ha portato via in auto gli aggressori dalla scena del crimine dopo l’accadut ... ilrestodelcarlino.it