Morto nel fiume Oglio per sfuggire a un pestaggio | nuovo arresto per concorso in omicidio
Un uomo è stato arrestato con l'accusa di concorso in omicidio dopo aver tentato di scappare da un pestaggio e finendo nel fiume Oglio, dove è morto. I carabinieri di Treviglio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. L'episodio risale al 12 aprile dello scorso anno a Pontoglio, lungo le sponde del fiume.
I militari della Compagnia Carabinieri di Treviglio hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, indiziato di concorso in omicidio per i fatti avvenutI il 12 aprile di un anno fa a Pontoglio, lungo le sponde del fiume Oglio. Nella complessa e articolata attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Chiari, è emerso che l'incidente sarebbe avvenuto a seguito della spedizione punitiva finalizzata al mantenimento della locale piazza di spaccio, in seguito ad un presunto "sconfinamento" territoriale da parte di spacciatori rivali. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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