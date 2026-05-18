Imprenditore foggiano vittima di estorsione denuncia i suoi aguzzini | lo Stato gli riconosce 700mila euro

Un imprenditore di Foggia ha presentato una denuncia contro individui sospettati di avergli richiesto denaro sotto minaccia. Lo Stato ha riconosciuto all’imprenditore un risarcimento di 700 mila euro. Recentemente, le forze dell’ordine hanno condotto tre operazioni che hanno portato all’esecuzione di 21 misure cautelari, sotto il coordinamento delle procure di zona. Questi interventi sono stati effettuati da Squadra Mobile e Carabinieri e hanno confermato un aumento delle attività criminali nella zona.

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