Imprenditore foggiano vittima di estorsione denuncia i suoi aguzzini | lo Stato gli riconosce 700mila euro
Un imprenditore di Foggia ha presentato una denuncia contro individui sospettati di avergli richiesto denaro sotto minaccia. Lo Stato ha riconosciuto all’imprenditore un risarcimento di 700 mila euro. Recentemente, le forze dell’ordine hanno condotto tre operazioni che hanno portato all’esecuzione di 21 misure cautelari, sotto il coordinamento delle procure di zona. Questi interventi sono stati effettuati da Squadra Mobile e Carabinieri e hanno confermato un aumento delle attività criminali nella zona.
I recenti blitz coordinati dalla Procura Distrettuale Antimafia e dalla Procura di Foggia e condotte da Squadra Mobile e Carabinieri - che hanno portato all'esecuzione di 21 misure cautelari in tre diverse operazioni - hanno confermato la sensazione di una recrudescenza del fenomeno criminale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
«Estorsioni dal carcere tramite i social», serie di arresti a Foggia nel blitz dell'antimafia
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