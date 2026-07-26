Un esperto ha confermato che i pesci che mordono i bagnanti nel Cilento sono un fenomeno più mediatico che reale. La notizia di attacchi ai bagnanti circolava già l’anno scorso con titoli allarmistici sui giornali, ma non ci sono stati segnalazioni ufficiali di incidenti gravi o ripetuti. Secondo l’esperto, non ci sono motivi di allarme e si tratta di una diffusione di fake news.

I pesci che mordono i bagnanti nel Cilento? Un fenomeno più mediatico che balneare, che già lo scorso anno era stato denunciato con titoloni allarmanti sui giornali. Poi le fritturine di pesce e gli Spritz misero fine a quello che era più un chiacchiericcio su e pisodi poco più che fastidioso, che panico da “squalo” in mare alla Spielberg. Anche quest’anno – d opo un paio di notizie molto enfatizzate – si può dire che c’è poco da preoccuparsi e in gran parte si tratta di “fake news”, come oggi ha spiegato un famoso biologo sulle pagine di Fanpage. Tante inesattezze “nuotano” nei mari dell’informazione web, c ome abbiamo scritto sul “Secolo”... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pesci che mordono nel Cilento, l’esperto dà ragione al “Secolo”: nessun allarme, basta con le “fake news”

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