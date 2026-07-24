Due bagnanti sono stati feriti da morsi di pesce sulle spiagge di Palinuro e Pioppi. L’esperto ha spiegato che si tratta di comportamenti naturali di alcuni pesci e ha rassicurato che il mare rimane sicuro per la balneazione. Non sono stati segnalati altri incidenti e non ci sono motivi di allarme per la sicurezza delle spiagge.

I recenti episodi registrati sulle spiagge di Palinuro e Pioppi, dove due bagnanti sono rimasti feriti dopo essere stati morsicati da alcuni pesci mentre facevano il bagno, hanno acceso la curiosità e la preoccupazione di residenti e turisti. A fare chiarezza è Fabio Crocetta, primo ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Dottore cosa sta accadendo nel nostro mare? «In realtà non c’è nulla di anomalo o di preoccupante. Bisogna ricordare che il mare è un ambiente naturale abitato da animali selvatici. Molto probabilmente i responsabili di questi episodi sono giovani esemplari appartenenti alla famiglia degli sparidi, come occhiate, saraghi o mormore, pesci che possono avvicinarsi alle persone e mordicchiare piccole ferite o escoriazioni presenti sulla pelle alla ricerca di cibo». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morsi di pesce nel Cilento, l?esperto rassicura: «Ecco il motivo ma nessun allarme, il mare resta sicuro»

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Morsi di pesce nel Cilento, lesperto rassicura: «Nessun allarme, il mare resta sicuro»

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