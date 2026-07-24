Due episodi di morsi di pesci ai bagnanti nel Cilento sono stati segnalati negli ultimi giorni, sollevando discussioni sulla reale pericolosità di questi incontri. La scienza ha analizzato i fatti, spiegando che alcuni pesci possono mordere in determinate condizioni, ma i casi sono rari e spesso collegati a comportamenti specifici o a situazioni di stress per gli animali. Le autorità locali hanno ricordato di rispettare le norme di sicurezza in acqua e di evitare di disturbare la fauna marina.

Due episodi in pochi giorni nel Cilento hanno riacceso il dibattito sui pesci che mordono i bagnanti. Ma cosa dice davvero la scienza? Anche quest’anno è scattato l’allarme estivo, l’incubo dei vacanzieri: non la guerra, l’inquinamento, i femminicidi, ma i pesci che mordono, in acqua, i poveri bagnanti che avrebbero diritto a fare un bagno senza quei padroni di casa così invadenti e perfino minacciosi, pericolosi, assetati di sangue. Poverini, quindici giorni di ferie e neanche il diritto a un mare libero da pesci, meduse, alghe, onde. L’importante, in estate, è trovare argomenti da dibattere sotto l’ombrellone, non troppo pesanti, per non soffermarsi troppo su cosa si mangia la sera a cena. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pesci che mordono nel Cilento, tra bufale e verità. Ecco che cosa dice davvero la scienza (video)

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