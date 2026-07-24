Pesci che mordono nel Cilento tra bufale e verità Ecco che cosa dice davvero la scienza video
Due episodi di morsi di pesci ai bagnanti nel Cilento sono stati segnalati negli ultimi giorni, sollevando discussioni sulla reale pericolosità di questi incontri. La scienza ha analizzato i fatti, spiegando che alcuni pesci possono mordere in determinate condizioni, ma i casi sono rari e spesso collegati a comportamenti specifici o a situazioni di stress per gli animali. Le autorità locali hanno ricordato di rispettare le norme di sicurezza in acqua e di evitare di disturbare la fauna marina.
Due episodi in pochi giorni nel Cilento hanno riacceso il dibattito sui pesci che mordono i bagnanti. Ma cosa dice davvero la scienza? Anche quest’anno è scattato l’allarme estivo, l’incubo dei vacanzieri: non la guerra, l’inquinamento, i femminicidi, ma i pesci che mordono, in acqua, i poveri bagnanti che avrebbero diritto a fare un bagno senza quei padroni di casa così invadenti e perfino minacciosi, pericolosi, assetati di sangue. Poverini, quindici giorni di ferie e neanche il diritto a un mare libero da pesci, meduse, alghe, onde. L’importante, in estate, è trovare argomenti da dibattere sotto l’ombrellone, non troppo pesanti, per non soffermarsi troppo su cosa si mangia la sera a cena. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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Due episodi nel giro di pochi giorni, entrambi avvenuti sulle spiagge del Cilento, hanno acceso l’attenzione sulla presenza in mare di pesci in grado di provocare ferite anche importanti ai bagnanti. Gli episodi, verificatisi a Palinuro nel comune di Centola e a P facebook
E ci mancano pure i pesci che mordono… x.com
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