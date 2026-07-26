Peschici | incendio Alimentato dallo scirocco

Da noinotizie.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio è in corso da questa mattina nella zona di Baia di Manaccora, nel Gargano. Il fuoco si è sviluppato a causa del vento di scirocco, che ha alimentato le fiamme e aumentato la preoccupazione nella zona.

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Il rogo dal mattino è in corso verso Baia di Manaccora. Il forte vento di scirocco alimenta le fiamme e alimenta anche la preoccupazione in quella zona del Gargano. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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