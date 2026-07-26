Peschici | incendio Alimentato dallo scirocco
Un incendio è in corso da questa mattina nella zona di Baia di Manaccora, nel Gargano. Il fuoco si è sviluppato a causa del vento di scirocco, che ha alimentato le fiamme e aumentato la preoccupazione nella zona.
Il rogo dal mattino è in corso verso Baia di Manaccora. Il forte vento di scirocco alimenta le fiamme e alimenta anche la preoccupazione in quella zona del Gargano. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Notizie e thread social correlati
Incendio deposito BRT Milano, il rogo alimentato dalle batterie al lito delle bici elettriche, quasi impossibili da spegnereUn incendio ha interessato un deposito di un corriere a Milano Bovisa, originato da un pacchetto diretto a Torino.
Una petroliera è stata colpita mentre passava dallo stretto di Hormuz: c’è stato un incendio a bordoUna petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz, causando un incendio a bordo.
Peschici: incendio Alimentato dallo sciroccoIl rogo dal mattino è in corso verso Baia di Manaccora. Il forte vento di scirocco alimenta le fiamme e alimenta anche la preoccupazione in quella zona del Gargano. noinotizie.it
Incendio a Peschici, fuoco alimentato dal vento raggiunge baia sul mareL'incendio divampato nella tarda mattinata alle porte di Peschici, sul Gargano, in località Pile Fraballe, zona rurale nei pressi di Difesa di Manaccora, si sarebbe esteso fino alla zona di baia Zaian ... ansa.it