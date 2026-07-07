Una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz, causando un incendio a bordo. L’Agenzia del Regno Unito per le Operazioni Mercantili, gestita dalla marina britannica, ha confermato il danno alla nave durante il passaggio nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente né su eventuali feriti o danni ambientali. La nave si trovava in transito attraverso l’area in quel momento.

L’Agenzia del Regno Unito per le Operazioni Mercantili, gestita della marina britannica, ha detto che una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz, e che a bordo si è sviluppato un incendio. Non si sa dove fosse registrata la nave, da cosa di preciso sia stata colpita, se da un missile, un drone o altro, né chi l’abbia lanciato, ma non sono state segnalati feriti o rischi per l’ambiente. Prima che venisse chiuso a causa della guerra in Medio Oriente iniziata il 28 febbraio dallo stretto di Hormuz passava un quinto del petrolio e del gas naturale in commercio nel mondo. L’accordo fra Stati Uniti e Iran per negoziare la fine della... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Una petroliera è stata colpita mentre passava dallo stretto di Hormuz: c’è stato un incendio a bordo

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Desitdown News (Oil prices climb after attack in Strait of Hormuz halts evacuation)

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