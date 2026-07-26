Percorsi d’arte del ’900 Premio alla città dal Pirellone

Importante riconoscimento per il Comune sondriese che è stato premiato da Regione Lombardia, nell’ambito dell’Avviso unico cultura 2026, per il progetto " Memoria e ricerca. Due percorsi dell’arte valtellinese del Novecento: Vittoria Personeni Quadrio e Luigi Bracchi", promosso dall’assessorato alla Cultura e dalla direzione del Museo Valtellinese di Storia e Arte. Due mostre, una già conclusa, l’altra di prossima apertura, per un progetto che unisce ricerca e divulgazione. "Ci congratuliamo con Alessandra Baruta, responsabile del Servizio Musei, e con il suo staff per il riconoscimento ottenuto - afferma l’assessore alla Cultura di Sondrio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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