Percorsi d’arte del ’900 Premio alla città dal Pirellone

Da ilgiorno.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Importante riconoscimento per il Comune sondriese che è stato premiato da Regione Lombardia, nell’ambito dell’Avviso unico cultura 2026, per il progetto " Memoria e ricerca. Due percorsi dell’arte valtellinese del Novecento: Vittoria Personeni Quadrio e Luigi Bracchi", promosso dall’assessorato alla Cultura e dalla direzione del Museo Valtellinese di Storia e Arte. Due mostre, una già conclusa, l’altra di prossima apertura, per un progetto che unisce ricerca e divulgazione. "Ci congratuliamo con Alessandra Baruta, responsabile del Servizio Musei, e con il suo staff per il riconoscimento ottenuto - afferma l’assessore alla Cultura di Sondrio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

percorsi d8217arte del 8217900 premio alla citt224 dal pirellone
© Ilgiorno.it - Percorsi d’arte del ’900. Premio alla città dal Pirellone
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cousin use poor lad hard-earn money wed,yet poorboy suddenly billionaire,steal bride and his all!

Video Cousin use poor lad hard-earn money wed,yet poorboy suddenly billionaire,steal bride and his all!

Notizie e thread social correlati

Dal food agli spettacoli, assalto alla città d?arte: «Napoli sempre aperta»Nella calda domenica di luglio, Napoli registra un alto afflusso di visitatori, con chiese, monumenti e il mare tra le attrazioni più frequentate.

Leggi anche: Premio città creativa Unesco. L’arte strumento di dialogo. Giovani scultori in vetrina

Temi più discussi: Percorsi d’arte del ’900. Premio alla città dal Pirellone; Realtà da conoscere: il Museo del Contemporaneo dell’Università di Verona; Passione Disegno: il tesoro di carta del Castello Sforzesco - Milano; Borghi d’arte, quali visitare quest’estate in Italia tra installazioni e opere.

percorsi d arte delPercorsi d’arte del ’900. Premio alla città dal PirelloneImportante riconoscimento per il Comune sondriese che è stato premiato da Regione Lombardia, nell’ambito dell’Avviso unico cultura 2026, per il progetto Memoria e ricerca. Due percorsi dell’arte ... ilgiorno.it

Percorsi d'Arte alla Casa del Popolo di MontevarchiArezzo, 05 marzo 2026 – Tornano alla Casa del Popolo di Montevarchi gli appuntamenti con la storia dell'arte del ciclo Percorsi d'arte. Il secondo incontro del Viaggio nella bellezza, rassegna ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web