Premio città creativa Unesco L’arte strumento di dialogo Giovani scultori in vetrina

Giovani scultori in mostra a Carrara con il Premio Città Creativa Unesco. La mostra, promossa dal Club per l’Unesco “Carrara dei Marmi” in collaborazione con il Comune e la Federazione Italiana, espone opere di giovani artisti. La rassegna si tiene nella città nota per il suo marmo e mira a promuovere l’arte come strumento di dialogo. La manifestazione si svolge nei giorni attuali e durerà fino a data da definirsi.

Il Club per l’Unesco "Carrara dei Marmi" di Massa – Carrara Odv in collaborazione con il Comune di Carrara e la Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’Unesco organizza il Premio Carrara Città Creativa Unesco, giunto alla sua decima edizione: si svolgerà dal 7 settembre al 2 ottobre 2026 come forum internazionale e residenza d’artista dedicata ai giovani scultori del marmo. Promosso dal Club per l’Unesco "Carrara dei Marmi" di Massa Carrara Odv, il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare l’arte come strumento di dialogo, sostenibilità, salute e pace. Attraverso la creazione scultorea, i partecipanti saranno invitati a dare voce ai valori Unesco e al messaggio simbolico racchiuso nel motto ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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