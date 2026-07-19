Dal food agli spettacoli assalto alla città d?arte | Napoli sempre aperta

Nella calda domenica di luglio, Napoli registra un alto afflusso di visitatori, con chiese, monumenti e il mare tra le attrazioni più frequentate. La città si conferma meta privilegiata per italiani e stranieri, attirando anche turisti interessati alla cucina campana e partenopea. L’assalto alle strade e ai luoghi d’interesse si estende anche agli eventi di spettacolo e alle attività commerciali, che restano aperti fino a tarda sera.

Chiese, monumenti, mare, ma anche la cucina campana e partenopea nella top ten dei visitatori in città. Napoli vince ancora la sfida in una delle più calde domeniche di luglio e si conferma meta preferita per le vacanze di italiani e stranieri. Il motivo? I siti storico-artistici famosi in tutto il mondo, come le Catacombe di Napoli, Napoli Sotterranea e Cappella San Severo. Ma anche la pizza e i piatti tipici della gastronomia. Non solo. Anche per il commercio e la ristorazione, la città si conferma quella più visitata, dove chi arriva da fuori ha prediletto i locali del lungomare ma anche le vie del centro, per dedicarsi allo shopping e approfittare dei saldi estivi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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