Il turismo in camper rimane popolare nel 2026, con un aumento di preferenze per chi cerca maggiore flessibilità e spazio per animali domestici. Molti italiani scelgono questa modalità per la possibilità di spostarsi liberamente e portare cani e gatti. La domanda di veicoli ricreazionali cresce, evidenziando un interesse crescente verso il viaggio indipendente e personalizzato. Le vendite di camper continuano a registrare un incremento rispetto agli anni precedenti.

Il turismo itinerante si conferma di tendenza per il 2026 ma gli italiani sono sempre più attenti alla scelta del mezzo. Sono gli aspetti più interessanti dell’indagine che Assocamp (Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per Campeggio) ha realizzato con Istituto Piepoli su un campione di 52 concessionari affiliati, chiamati a raccontare le tendenze osservate nei propri punti vendita e noleggio. In un contesto dove il 70% degli italiani vorrebbe partire per le vacanze estive, ma oltre la metà non ha ancora preso una decisione definitiva, il camper continua a conquistare sempre nuovi utenti. Secondo il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché le vacanze in camper? Più flessibilità e spazio per cani e gatti

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