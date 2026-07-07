Vacanze con il pet a Roma sono cani e gatti a orientare le ferie

Da ilfaroonline.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, portare animali domestici come cani e gatti in vacanza è diventata una pratica comune. In molte famiglie, sono gli animali a influenzare le decisioni sulle mete e le modalità di viaggio. La presenza del pet si riflette nella pianificazione delle ferie, più che in altre città.

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Roma, 7 luglio 2026 – Portare il cane o il gatto in vacanza è ormai una scelta di famiglia anche a Roma. Ma, più che altrove, è proprio il pet a orientare l’organizzazione delle ferie. Secondo i dati dell’ Osservatorio Quattrozampeinfiera Estate 2026, raccolti tra i visitatori della tappa romana di Quattrozampeinfiera, l’evento pet friendly di riferimento in Italia, i l 79,5% dei proprietari porterà il proprio animale con sé durante le vacanze estive e il 77,6% dichiara che la sua presenza influenza la scelta della destinazione, dell’hotel, della casa vacanza o dei servizi turistici: il dato più alto registrato a livello nazionale. La spesa dedicata al pet non viene quasi mai programmata in anticipo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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