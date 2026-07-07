Vacanze con il pet a Roma sono cani e gatti a orientare le ferie

A Roma, portare animali domestici come cani e gatti in vacanza è diventata una pratica comune. In molte famiglie, sono gli animali a influenzare le decisioni sulle mete e le modalità di viaggio. La presenza del pet si riflette nella pianificazione delle ferie, più che in altre città.

Roma, 7 luglio 2026 – Portare il cane o il gatto in vacanza è ormai una scelta di famiglia anche a Roma. Ma, più che altrove, è proprio il pet a orientare l’organizzazione delle ferie. Secondo i dati dell’ Osservatorio Quattrozampeinfiera Estate 2026, raccolti tra i visitatori della tappa romana di Quattrozampeinfiera, l’evento pet friendly di riferimento in Italia, i l 79,5% dei proprietari porterà il proprio animale con sé durante le vacanze estive e il 77,6% dichiara che la sua presenza influenza la scelta della destinazione, dell’hotel, della casa vacanza o dei servizi turistici: il dato più alto registrato a livello nazionale. La spesa dedicata al pet non viene quasi mai programmata in anticipo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hotel Central Lodge, Rome, Italy | Holidays In Italy

Notizie e thread social correlati

Le vacanze con cani e gatti valgono 9,5 miliardi: 16,5 milioni i pet “figli” delle famiglieLe spese per le vacanze con cani e gatti raggiungono i 9,5 miliardi di euro, coinvolgendo circa 16,5 milioni di animali considerati come figli delle...

Scambio casa con pet sitting: l'incontro perfetto tra vacanze e cura di cani e gattiNegli ultimi tempi si è diffuso un nuovo modo di organizzare le vacanze, che combina lo scambio di abitazioni con il pet sitting.

Temi più discussi: Vacanze con cani e gatti, cresce il turismo pet friendly: oltre sei italiani su dieci scelgono solo mete dove…; Una mini-guida per organizzare le vacanze con cani e gatti. Oltre sei italiani su dieci scelgono mete dove gli animali sono benvenuti; Oltre 7 su 10 rinunciano ai viaggi con animali domestici, arriva la guida pet gratuita; Vacanze con il cane, le migliori mete pet-friendly tra mare, montagna e natura.

Vacanze pet friendly in Italia: suggerimenti per viaggiare insieme al tuo animaleUna guida completa per organizzare vacanze con cani e gatti in Italia: destinazioni, servizi utili e consigli pratici per partire sereni con il proprio pet ... viaggiamo.it

Parti in vacanza con i tuoi animali? Al Magicland il Pet Camper Tour, con Polizia, Carabinieri, Anas. Esperti, ospiti e giochi a prova di zampaIl 4 e 5 luglio a Valmontone (RM) esperti, forze dell'ordine e star a quattro zampe insieme per l'ultima tappa della campagna itinerante contro l'abbandono, per l'adozione responsabile e la sicurezza ... funweek.it