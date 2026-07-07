Vacanze pet friendly l' 83% dei napoletani parte con cani e gatti | è il numero più alto in Italia

Da napoli.corriere.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, l’83% dei napoletani parte in vacanza con cani e gatti, il dato più alto del paese. La città si distingue per la forte presenza di famiglie che scelgono di viaggiare con i propri animali domestici. Questa percentuale indica una tendenza crescente verso le vacanze pet friendly, con molti che considerano gli animali parte integrante della famiglia durante le ferie. I dati sono stati raccolti da un’indagine sulle abitudini di viaggio dei cittadini napoletani.

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Portare il cane o il gatto in vacanza è ormai una scelta di famiglia a Napoli, la città dove si conta il maggior numero di persone che si concede le ferie con l'amico del cuore al seguito. Non solo: rispetto al resto del Paese, sempre a Napoli cresce anche la disponibilità a mettere in conto una spesa non preventivata e dedicata al proprio animale. A riferirlo sono i dati dell'Osservatorio Quattrozampeinfiera Estate 2026, raccolti tra i visitatori della tappa napoletana dell’evento pet friendly tra i più conosciuti in Italia. Secondo l'Ossrvatorio, l'83% dei proprietari napoletani porterà il proprio animale con sé durante le vacanze estive, che è la la percentuale più alta d'Italia, mentre il 75,3% dichiara di non aver previsto un budget specifico, la quota più bassa tra le tre macroaree. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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