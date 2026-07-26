Notizia in breve

Secondo i rappresentanti della sinistra, i minorenni possono votare e cambiare sesso senza essere puniti in caso di reati. Tuttavia, sostengono che gli under 18 non abbiano consapevolezza delle proprie azioni. I partiti di questa parte politica sono favorevoli alle urne per i giovani e promuovono campagne e manifestazioni su temi come il clima.