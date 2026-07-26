Per la sinistra un minore può votare e cambiare sesso ma non va punito se delinque
Secondo i rappresentanti della sinistra, i minorenni possono votare e cambiare sesso senza essere puniti in caso di reati. Tuttavia, sostengono che gli under 18 non abbiano consapevolezza delle proprie azioni. I partiti di questa parte politica sono favorevoli alle urne per i giovani e promuovono campagne e manifestazioni su temi come il clima.
Secondo i progressisti, gli under 18 non sanno ciò che fanno. Eppure sono i partiti che li vorrebbero alle urne, spingono le carriere alias e applaudono se fan cortei per il clima. Leggendo ieri i quotidiani di sinistra, da Repubblica ad Avvenire, e sentendo le dichiarazioni degli esponenti di partito, si deduceva che i sinceri democratici non ritengono i minori meritevoli di finire in carcere, a prescindere. Addirittura, pare quasi che, secondo loro, non possano essere condannati neppure se commettono dei reati. Ne prendiamo atto. Adriano Sansa, ex sindaco di Genova e magistrato minorile, dice a Repubblica che «con una superficialità che colpisce assisteremo a un totale capovolgimento di un sistema di civiltà durato molto a lungo. 🔗 Leggi su Laverita.info
I Dont Vote Caller Gets ROASTED Over Autopen Conspiracy | Jimmy Snow & Promise Backlund
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