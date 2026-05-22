Fumagalli chiude la campagna all' Orsa Maggiore | Andate a votare cambiare si può
Giovedì sera si è conclusa presso l'Orsa Maggiore Disco Club la campagna elettorale di Mauro Fumagalli e della lista Orizzonte per Lecco. Durante l'evento, Fumagalli ha invitato i cittadini a recarsi alle urne, sostenendo che il cambiamento è possibile. La serata ha visto la partecipazione di diversi sostenitori e rappresentanti della lista, che hanno ascoltato gli interventi finali prima del voto. La campagna si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti di rilievo.
Si è chiusa giovedì sera, nella cornice dell'Orsa Maggiore Disco Club, la campagna elettorale di Mauro Fumagalli e della lista Orizzonte per Lecco. In tantissimi, soprattutto giovani, si sono ritrovati per un aperitivo e una serata di musica nell'inconfondibile atmosfera del giovedì del noto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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