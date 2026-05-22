Fumagalli chiude la campagna all' Orsa Maggiore | Andate a votare cambiare si può

Giovedì sera si è conclusa presso l'Orsa Maggiore Disco Club la campagna elettorale di Mauro Fumagalli e della lista Orizzonte per Lecco. Durante l'evento, Fumagalli ha invitato i cittadini a recarsi alle urne, sostenendo che il cambiamento è possibile. La serata ha visto la partecipazione di diversi sostenitori e rappresentanti della lista, che hanno ascoltato gli interventi finali prima del voto. La campagna si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti di rilievo.

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