Code all’ufficio Elettorale c' è chi sbotta e se ne va | Preferisco non votare piuttosto che perdere ore qui

Da agrigentonotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel pomeriggio, decine di cittadini si sono presentati all’ufficio Elettorale di piazza Gallo per richiedere il rinnovo o il duplicato della tessera elettorale. L’attesa si è protratta a lungo, causando frustrazione e alcuni cittadini hanno lasciato l’ufficio, dichiarando di preferire non votare piuttosto che attendere così a lungo. La situazione ha generato momenti di tensione, con persone che hanno manifestato il loro disagio con gesti di nervosismo.

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Attesa snervante e anche qualche gesto di frustrazione all’ufficio Elettorale di piazza Gallo dove nel pomeriggio decine di cittadini si sono presentati per richiedere il rinnovo o il duplicato della tessera elettorale. “Ve lo ricordate il film ‘Banana Joe’ quando Bud Spencer finisce sballottato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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