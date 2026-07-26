Il Napoli è al lavoro sul mercato per trovare un esterno destro da affiancare al capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la strategia del club è orientata verso un investimento di prospettiva, puntando su giovani già pronti ad affacciarsi ad alti livelli piuttosto che su profili esperti. I due candidati principali sarebbero Costantino Favasuli, classe 2004 del Catanzaro protagonista dell’ultima Serie B, e Niccolò Fortini, esterno classe 2006 della Fiorentina, reduce da nove presenze in Conference League e sedici in Serie A nella scorsa stagione. Entrambi hanno la capacità di giocare su entrambe le fasce, rientrano tra gli under e quindi non occuperebbero posti nella lista del campionato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Per il ruolo di vice-Di Lorenzo il Napoli valuta due giovani

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Luca Di Leonardo a 1 Football Club - 15/7/2026

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Napoli, prosegue il casting per il vice Di Lorenzo: i due nomi in poleIl Napoli sta completando il casting per il ruolo di vice Di Lorenzo, puntando su due giovani in pole position.

Favasuli resta in pole per il ruolo di vice Di LorenzoIl Napoli sta valutando Costantino Favasuli come possibile vice Di Lorenzo nel ruolo di terzino destro.

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