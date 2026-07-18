favasuli resta in pole per il ruolo di vice di lorenzo

Il Napoli sta valutando Costantino Favasuli come possibile vice Di Lorenzo nel ruolo di terzino destro. Il giocatore, attualmente al Catanzaro, è seguito con attenzione dal direttore sportivo azzurro. La società continua a cercare un'alternativa per rafforzare la fascia destra. Favasuli, in vista di questa possibilità, resta in pole position tra i candidati. Nessuna ufficialità è ancora stata annunciata.

Il Napoli di ADL continua la ricerca di un terzino destro da affiancare al capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Secondo il Corriere dello Sport, il nome che sta guadagnando terreno per rinforzare la fascia destra è quello di Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro seguito con attenzione dal direttore sportivo Giovanni Manna. L’idea del Napoli è quella di affiancare a Giovanni Di Lorenzo un terzino giovane e di prospettiva. Favasuli risponde perfettamente a questo identikit, anche se il Catanzaro valuta il cartellino circa 7 milioni di euro. Sull’eventuale trasferimento pesa anche la posizione della Fiorentina, che detiene il 50% sulla futura rivendita del classe 2004, elemento destinato a incidere sulla trattativa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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